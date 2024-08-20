Байден пообещал, что Харрис «никогда не склонится перед Путиным»

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным, если одержит победу на выборах. Об этом на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго заявил американский президент Джо Байден, его процитировало РИА «Новости» .

Он отметил, что сам никогда не заискивал перед российским лидером, и Харрис будет вести себя подобным образом, когда станет главой государства.

«Я никогда не склонялся и, обещаю вам, Камала Харрис никогда этого не сделает. Она никогда не склонится», — объяснил Байден.

Лидер США добавил, что Белый дом при нем смог «объединить Европу» и преодолеть технологическое отставание от Китая.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц указал на важное различие между Харрис и ее соперником Дональдом Трампом. Он объяснил, что республиканец ничего не знает о жизни простых американцев, так как является богатым бизнесменом. По его словам, Трамп даже не сможет сам приготовить и подать мороженое.