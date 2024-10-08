Харрис назвала Иран главным противником США
Харрис назвала Иран главным противником США среди всех стран мира
Иран является для США главным противником среди остальных стран мира. Об этом телеканалу CBS News заявила кандидат на пост главы государства и вице-президент Камала Харрис.
«Очевидно, как я считаю, этой страной является Иран», — сказала она.
Харрис добавила, что в случае победы на выборах ее важнейшим приоритетом станет недопущение появления у Ирана ядерного оружия.
Также она добавила, что Штаты будут придерживаться политики единого Китая, но с поддержкой стремления Тайваня к самообороне.
«Нам необходимо одержать победу над Китаем в конкуренции за XXI век. Нам не нужно стремиться к конфликту, надо конкурировать и победить. Есть ряд критериев, по которым необходимо действовать, главное — защита американского бизнеса», — отметила Харрис.
Ранее Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным без участия Украины.