Харрис назвала Иран главным противником США

Иран является для США главным противником среди остальных стран мира. Об этом телеканалу CBS News заявила кандидат на пост главы государства и вице-президент Камала Харрис.

«Очевидно, как я считаю, этой страной является Иран», — сказала она.

Харрис добавила, что в случае победы на выборах ее важнейшим приоритетом станет недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

Также она добавила, что Штаты будут придерживаться политики единого Китая, но с поддержкой стремления Тайваня к самообороне.

«Нам необходимо одержать победу над Китаем в конкуренции за XXI век. Нам не нужно стремиться к конфликту, надо конкурировать и победить. Есть ряд критериев, по которым необходимо действовать, главное — защита американского бизнеса», — отметила Харрис.

Ранее Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным без участия Украины.