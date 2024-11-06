Харрис глупо опозорилась перед избирателями

Кандидата в президенты США Камалу Харрис обвинили в инсценировке телефонного разговора с избирателем во время ее визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов. Об этом сообщила газета New York Post .

По данным издания, Харрис выступала перед коллективом штаб-квартиры, когда вдруг ей позвонили из «обслуживания мобильного банкинга». Во время разговора она спросила у собеседника, проголосовал ли он. После паузы она сказала: «Вы это сделали? Спасибо!».

Команда отреагировала бурными аплодисментами, и Харрис повернула экран телефона к аудитории, чтобы ее «собеседник» мог услышать их. В этот момент все увидели, что в телефоне включена камера, а не идет звонок.

Ранее разгорелся другой скандал, связанный с выборами. Корпорацию Google обвинили в предвзятых поисковых результатах. Компания скрывала расположение избирательных участков, если запрос делал сторонник Трампа. Если же человек искал ближайший участок, где можно проголосовать за Харрис, то проблем у поисковика не возникало.