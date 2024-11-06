Google оскандалился после обвинений Маска во влиянии на выборы в США

Google: округа-тезки кандидатов привели к «предвзятому поиску» на выборах в США

Корпорация Google заявила об исправлении проблемы в своей поисковой системе, из-за которой якобы была скрыта информация о местонахождении избирательных участков для голосования за кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Корреспондент агентства в Вашингтоне проверил, можно ли с помощью виджета Google Maps найти ближайший адрес участка, чтобы проголосовать за кандидатов. С кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис проблем не возникло, а с Трампом данные отсутствовали.

В корпорации же заявили, что неполадка возникла из-за одноименного округа Харрис в штате Техас.

«Харрис — это также название округа в Техасе. То же самое происходит и с „Вэнсом“, потому что это также название округа», — сообщили в компании.

На проблему обратил внимание и американский миллиардер Илон Маск, который обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США.

Ранее поклонники культового американского мультсериала «Симпсоны» нашли в одном из его эпизодов предсказание победы Харрис на президентских выборах в 2024 году.