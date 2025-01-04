Харрис допустила постыдную ошибку в клятве верности флагу США

Вице-президента Камалу Харрис застыдили за ошибку, которую она допустила на церемонии приведения к присяге новых членов сената США. Политик оговорилась во время трансляции мероприятия, которую вел канал C-SPAN .

Заседание традиционно стартовало с произнесения клятвы верности американскому флагу. Речь начинается с фразы «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». Однако Харрис произнесла другое.

«Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки», — сказала она и не стала исправлять оплошность.

В социальных сетях американцы высмеяли вице-президента. Они назвали ошибку «постыдной» и напомнили, что эту речь учат дети в начальной школе.

Ранее Мария Захарова иронично прокомментировала прощальную речь Харрис. Официальный представитель МИД России указала на то, что даже в такой значимый момент та произносила слова, поглядывая в экран телесуфлера.