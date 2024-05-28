Марочко: харьковские спасатели боятся выезжать на пожары из-за мин ВСУ в лесах

Представители МЧС в Харьковской области отказываются выезжать на природные пожары, опасаясь подорваться на минах украинских боевиков. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале , сославшись на свои источники.

Он отметил, что пожары в пригородах Харькова и ряде районов области участились из-за жаркой сухой погоды с ветром.

«Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую часть лесополос и полей», — подчеркнул Марочко.

По его словам, работу спасателей также сильно осложняет количество блокпостов в районах размещения ВСУ. Проехать могут только силовики, у которых есть спецпропуска.

Ранее российский сапер рассказал журналистам, что украинские военнослужащие нередко прячут противотанковые мины в трупах животных, обычно собак, и оставляют их на дорогах. Причем животных убивают специально.