Харьковские спасатели стали реже выезжать на пожары из-за мин ВСУ в лесах

Марочко: харьковские спасатели боятся выезжать на пожары из-за мин ВСУ в лесах

Фото: РИА «Новости»

Представители МЧС в Харьковской области отказываются выезжать на природные пожары, опасаясь подорваться на минах украинских боевиков. Об этом рассказал отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в Telegram-канале, сославшись на свои источники.

Он отметил, что пожары в пригородах Харькова и ряде районов области участились из-за жаркой сухой погоды с ветром.

«Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую часть лесополос и полей», — подчеркнул Марочко.

По его словам, работу спасателей также сильно осложняет количество блокпостов в районах размещения ВСУ. Проехать могут только силовики, у которых есть спецпропуска.

Ранее российский сапер рассказал журналистам, что украинские военнослужащие нередко прячут противотанковые мины в трупах животных, обычно собак, и оставляют их на дорогах. Причем животных убивают специально.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте