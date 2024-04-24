Харьков перестал генерировать электричество | 360°

Мир 24 апреля 2024, 11:21 Харьков перестал генерировать электричество Мэр Терехов: Харьков лишился возможности генерировать электричество РИА «Новости»

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Энергетическая инфраструктура Харьковской области получила серьезные повреждения, поэтому столичные предприятия больше не смогут самостоятельно генерировать электричество. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил об этом в эфире телеканала «Рада».

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению. <…> Есть определенный дефицит, он, к сожалению, большой, поэтому были введены графики отключения», — сказал он.

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Игорь Терехов заявил, что все трансформаторные подстанции и ТЭЦ вывели из строя. Электроснабжение Харькова обеспечили благодаря соседним регионам.

Ночью в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Ракетами С-300 повредили газопровод и, по информации подпольного движения, общежитие для военных. В поселке городского типа Боровая атаковали здание, которое использовали для ротации войск.