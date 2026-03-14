Искажение правды стало характерной чертой британской политики. Об этом заявили в посольстве России в Великобритании в ответ на заявления министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили о российской угрозе.

Поводом для комментария стала статья Хили в журнале New Statesman. В ней он написал, что Британии может грозить нападение российских войск.

В посольстве указали на несоответствие между заявлениями Лондона и реальными действиями британской стороны.

«Факты показывают обратное: 10 марта 2026 года украинские войска нанесли удар по Брянску, используя ракеты Storm Shadow — оружие британского производства, поставляемое Лондоном… Построение политического нарратива на основе такой инверсии — это выбор, который выводит мораль за рамки политических соображений», — заявили в дипмиссии.

Также дипломаты напомнили о присутствии британских военных у российских границ и на полеты британской авиации рядом с воздушным пространством России для сбора данных, которые затем передают ВСУ.

«Британский персонал находится на Украине для обучения, оснащения и консультирования украинских подразделений, а также для оказания помощи в вопросах оперативного планирования и поддержки командования», — подчеркнули в посольстве.

Ранее послов Великобритании и Франции в Москве вызывали в МИД после удара украинских военных по Брянску. В ведомстве им заявили решительный протест и предостерегли от дальнейшего участия их стран в военных преступлениях киевского режима.