Резкое высказывание министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер в адрес президента России Владимира Путина прозвучало по-хамски и недостойно главы министерства. Об этом «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Хамское заявление немецкого министра, которое, мне кажется, недостойно человека, занимающего такую должность», — подчеркнул сенатор.

Фезер до этого обвинила РФ в ведении гибридных атак против ФРГ и Запада, а действия Путина назвала бессовестными.

Джабаров напомнил, что в послевоенный период благополучие Германии было связано сначала с СССР, а потом и с Россией, которые поставляли ей дешевые энергоресурсы, в частности, газ. Так немецкая экономика могла развиваться. Кроме того, именно благодаря России ФРГ и ГДР смогли воссоединиться в последней четверти XX века.

Сенатор добавил, что именно Германия повела себя бессовестно, поставив Украине летальное оружие и поддержав пронацистский режим в Киеве. И если говорить о том, кто именно спровоцировал кризис в отношениях России и Европы, то Фезер стоит просто посмотреть в зеркало.

В заключение Джабаров выразил надежду, что о Фезер больше не услышит, так как вряд ли она сможет оправдать чаяния своих избирателей.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус тайно прилетел в Киев, чтобы обсудить с украинским правительством будущие поставки военной помощи.