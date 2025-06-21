Хаменеи выбрал трех преемников из-за угрозы покушения

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи определился с кандидатами на пост своего преемника. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, имена трех вероятных преемников пока не раскрыли. Однако уже известно, что в этом списке нет сына Хаменеи Моджтабы, которого называли главным претендентом на пост лидера республики.

Также Хаменеи попросил Ассамблею экспертов Ирана выбрать его преемника из трех священнослужителей при необходимости. Он также распорядился, чтобы выборы нового аятоллы прошли в ускоренном порядке в условиях военных действий.

По всей видимости, лидер Ирана понимает, что на него могут совершить покушение. Сейчас Хаменеи находится в бункере и не пользуется электронными устройствами.

Ранее глава Минобороны Исраэль Кац заявил, что одной из целей для ЦАХАЛ является ликвидация иранского верховного лидера.