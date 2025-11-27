Хаменеи обвинил США в разжигании конфликта на Украине

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что именно США разожгли конфликт на Украине, который привел к огромному ущербу, но при этом не смогли добиться поставленных целей. Обращение транслировало иранское телевидение .

По его словам, США сначала втянули Украину в противостояние, а теперь, после прихода Дональда Трампа к власти, силой навязывают мирный план из 28 пунктов.

Хаменеи отметил, что Трамп ранее обещал решить украинский вопрос «за три дня», однако в итоге администрация год пытается решить проблему.

Американский президент заявлял, что Киеву придется пойти на сделку, подчеркивая, что Россия превосходит Украину по численности войск, а затяжной конфликт может продолжаться годами. Глава Белого дома отметил, что количество пунктов в плане по мирному урегулированию сократилось с 28 до 22 пунктов.