Хаменеи не давал распоряжений насчет нового верховного лидера Ирана

Погибший в результате ударов США и Израиля иранский верховный лидер Али Хаменеи не давал никаких распоряжений по поводу кандидатуры следующего лидера. Об этом заявил член Совета экспертов, ответственного за выборы руководителя исламской республики, аятолла Аббас Кааби, сообщило агентство Tasnim .

«Мнение мученика аятоллы Хаменеи состояло в том, что Совет экспертов по кандидатуре лидера должен принимать решения на основе критериев, законов и религиозных норм, и не было никакого особого завещания, указания или намека на конкретного кандидата», — сказал он.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупные иранские города, включая Тегеран. Белый дом объяснил атаку ракетной и ядерной угрозой со стороны Тегерана.

Корпус стражей Исламской революции также заявил об ударе возмездия за гибель девочек в школе в Минабе.