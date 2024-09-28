ХАМАС заявил о поддержке «Хезболлы» после гибели Насраллы

ХАМАС объявил о создании единого фронта с «Хезболлой»

Убийство главы движения «Хезболла» Хасана Насраллы повлияет на усиление сопротивления. Об этом палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило в Telegram-канале.

«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из „Хезболлы“ и ливанский народ перед лицом жестокой агрессии», — отметили в публикации.

Также в ХАМАС заявили о едином фронте с «Хезболлой» после смерти Насраллы.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее обвинил в гибели одного из основателей движения «Хезболла» власти Соединенных Штатов.

В конце июля израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. После его гибели над иранской мечетью Джамхаран подняли красный флаг, символизирующий месть.