ХАМАС заявил о поддержке «Хезболлы» после гибели Насраллы

Убийство главы движения «Хезболла» Хасана Насраллы повлияет на усиление сопротивления. Об этом палестинское радикальное движение ХАМАС сообщило в Telegram-канале.
«Мы подтверждаем нашу солидарность и поддерживаем братьев из „Хезболлы“ и ливанский народ перед лицом жестокой агрессии», — отметили в публикации.
Также в ХАМАС заявили о едином фронте с «Хезболлой» после смерти Насраллы.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее обвинил в гибели одного из основателей движения «Хезболла» власти Соединенных Штатов.
В конце июля израильские военные нанесли удар по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. После его гибели над иранской мечетью Джамхаран подняли красный флаг, символизирующий месть.
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