ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме

Палестинское движение ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, произошедший в понедельник, 8 сентября. Заявление опубликовали в Telegram-канале палестинской группировки.

«Бригады мучеников Аль-Кассама берут на себя ответственность за стрельбу, которая произошла вчера утром», — отметили в сообщении.

Согласно заявлению, теракт на автобусной остановке Рамот на севере израильской столицы совершили участники боевого крыла.

Двое террористов расстреляли автобус с пассажирами, остановившийся на перекрестке. Нападавших ликвидировали на месте.

Для теракта боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что в результате стрельбы погибли как минимум шесть человек.

Также пострадали не менее 20 мирных жителей, среди них беременная женщина.