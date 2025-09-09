ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Иерусалиме
Палестинское движение ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» взяло на себя ответственность за теракт в Иерусалиме, произошедший в понедельник, 8 сентября. Заявление опубликовали в Telegram-канале палестинской группировки.
«Бригады мучеников Аль-Кассама берут на себя ответственность за стрельбу, которая произошла вчера утром», — отметили в сообщении.
Согласно заявлению, теракт на автобусной остановке Рамот на севере израильской столицы совершили участники боевого крыла.
Двое террористов расстреляли автобус с пассажирами, остановившийся на перекрестке. Нападавших ликвидировали на месте.
Для теракта боевики использовали самодельный пистолет-пулемет на базе TEC-9.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что в результате стрельбы погибли как минимум шесть человек.
Также пострадали не менее 20 мирных жителей, среди них беременная женщина.