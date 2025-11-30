ХАМАС утвердил новых руководителей военного крыла и политбюро
Al Arabiya: ХАМАС назначил новых руководителей военного крыла и политбюро
Палестинское движение ХАМАС назначило новых руководителей политбюро, военного крыла и консультативного совета. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в движении.
«Мы заполнили все вакантные военные, политические и административные должности после гибели лидеров», — рассказал телеканалу источник в движении.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа. Таким образом ЦАХАЛ ответил на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинского движения.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС отправил террориста на подконтрольную ЦАХАЛ территорию, чтобы он напал на солдат.