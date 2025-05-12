ХАМАС согласился освободить заложника с гражданством США из-за военного давления

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить израильского солдата с американским гражданством США Идана Александра благодаря военному давлению израильской армии и поддержке американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Ожидаемое освобождение солдата ЦАХАЛ Идана Александра без каких-либо уступок стало возможным благодаря жесткой и целенаправленной политике», — говорится в сообщении.

Израиль не брал на себя никаких обязательств о прекращении огня и не соглашался на освобождение палестинских заключенных, подчеркнули в офисе Нетаньяху. Речь шла лишь о предоставлении гуманитарного коридора, необходимого для безопасной операции по освобождению Идана.

В канцелярии добавили, что наступил критический момент, когда перед ХАМАС лежит четкое и реалистичное предложение, способное привести к обсуждению заложников. Переговоры пройдут под огнем параллельно с подготовкой к дальнейшему наращиванию военного давления до достижения всех стратегических целей Израиля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации обстановки в секторе Газа. По его словам, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня сорвали.