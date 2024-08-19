ХАМАС обвинил Нетаньяху в срыве сделки с Израилем

Times of Israel: ХАМАС отказался от сделки с Израилем из-за «новых условий»

Палестинское движение ХАМАС отказалось от сделки с Израилем о прекращении огня из-за «новых условий». Об этом сообщило издание The Times of Israel .

«Мы полностью возлагаем на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху ответственность за срыв усилий посредников и препятствование достижению соглашения», — подчеркнули представители ХАМАС.

Предложение о прекращении огня и обмене заложниками с Израилем обсуждали в Дохе. По данным палестинского движения, Нетаньяху выдвинул новые условия и требования, чтобы продлить войну в секторе Газа.

Израильский телеканал Kan со ссылкой на премьера Израиля сообщил, что шансы на достижение соглашения с ХАМАС «невелики».

Остановить войну в палестинском анклаве будет тяжело, считает востоковед Андрей Онтиков. Это связано с тем, что на Западном берегу Иордана руководит ФАТХ, а в секторе Газа — ХАМАС.