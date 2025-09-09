ХАМАС опроверг гибель кого-либо из руководства в Дохе

Никто из лидеров ХАМАС не пострадал в результате атаки Израиля на Доху. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителей палестинского движения.

Они отметили, что выжили все участники встречи, на которой обсуждали предложение США по мирному соглашению для сектора Газа.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари подчеркнул, что руководство страны осуждает израильский удар по лидерам движения в Дохе, его слова привело издание The Times of Israel.

«Государство Катар осуждает атаку и не будет терпеть безрассудное поведение Израиля и его попытки вмешиваться в региональную безопасность. На высшем уровне началось расследование, о подробностях объявят тогда, когда они появятся», — заявил дипломат.

Аль-Ансари уточнил, что целью стали жилые строения, где находились члены политбюро ХАМАС. Дипломат назвал удары вопиюще нарушающим международные законы преступным нападением, которое создает угрозу для жителей Катара.

СМИ ранее сообщили, что при ударе Израиля по Дохе погиб главный переговорщик ХАМАС Халиль аль-Хайя.