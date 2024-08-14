Востоковед Онтиков заявил, что остановить войну в секторе Газа будет проблематично

Востоковед Андрей Онтиков в беседе с радиостанцией Sputnik выразил мнение, что, хоть Москва и предпринимает усилия для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, остановить войну в Газе будет достаточно тяжело.

По словам эксперта, урегулировать ситуацию проблематично в первую очередь потому, что на Западном берегу Иордана руководит ФАТХ, а в Газе — ХАМАС.

«Он (раскол — ред.) является серьезным препятствием для того, чтобы давить на Израиль с целью возобновления переговоров», — сказал Онтиков.

Ранее СМИ писали о завершении переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Палестины Махмуда Аббаса.