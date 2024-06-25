ХАМАС не обращался к России за военной поддержкой

Палестинское движение ХАМАС имеет достаточное количество оружия и не просит военной помощи у России. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы политбюро организации Муса Абу Марзук.

Представитель палестинского движения отметил, что сектор Газа производит оружие для ближнего боя. Он добавил, что палестинцы могут вести боевые действия и обходиться своими силами для противостояния Израилю.

«Нет, мы не просили военную помощь», — указал представитель ХАМАС.

Марзук приехал в Россию для встреч с дипломатами. Он провел переговоры с замглавы МИД Михаилом Богдановым. С главой дипломатического ведомства Сергеем Лавровым встреча не планировалась.

Ранее израильская авиация атаковала северную часть сектора Газа. В результате удара погибли как минимум 39 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью обстрела были два военных объекта группировки ХАМАС.

Израильские военные подтвердили, что продолжили проводить операцию в центральном и южном районах Газы, в том числе в городе Рафах, куда в поисках убежища переместились более миллиона палестинцев.