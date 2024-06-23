Десятки человек погибли в ходе субботнего удара Израиля по сектору Газа

AP: врачи Газы заявили о смерти 39 раненных после удара Израиля

Marwan Daoud
Фото: Marwan Daoud/Global Look Press

Жертвами удара израильской авиации по северной части сектора Газа в минувшую субботу стали минимум 39 человек. Об этом со ссылкой на медиков палестинской территории сообщило агентство Associated Press.

По данным работающего на месте корреспондента, спасатели продолжили разбор завалов разрушенных зданий и жилых домов в поисках выживших.

Глава больницы в столице сектора Фадель Наем заявил, что от полученных ранений умерли 39 доставленных пациентов. Группа гражданской обороны добавила, что 10 погибших нашли в лагере беженцев Шати к западу от столицы.

Армия обороны Израиля объявила, что целью воздушных ударов 22 июня стали два военных объекта группировки ХАМАС. Подробностей в ведомстве не привели. Но отметили, что операция продолжилась в центральном и южном районах Газы, включая Рафах, куда сбежали более миллиона палестинцев в поисках убежища от ударов.

В начале недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложение военных о ежедневных гуманитарных паузах на контрольно-пропускном пункте в кибуце Керем Шалом. Глава правительства назвал такое решение неприемлемым и потребовал продолжать борьбу с ХАМАС. Ранее после ухода из состава правительства бывшего генерала Бени Ганца, несогласного с отсутствием четкой стратегии по Газе, Нетаньяху распустил весь камбмин.

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