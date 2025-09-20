ХАМАС дал мрачный сигнал по израильским заложникам

ХАМАС выложило «прощальное» фото 48 заложников на фоне операции в Газе

Радикалы пытаются оказать давление на семьи заложников и правительство Израиля.

Текст под снимком гласит: «Это из-за непреклонности Нетаньяху и покорности главы Генштаба Эяля Замира. Прощальный кадр перед военной операцией в городе Газа».

В Израиле 20 сентября десятки тысяч людей собираются выйти на очередные митинги с требованием освободить заложников в Газе — и выступить против продолжения боевых действиях в этом регионе.

Семьи пленных опасаются, что военная операция поставит под угрозу жизнь их близких.

Ситуация в израильском обществе накалилась еще и из-за заявления президента США Дональда Трампа. Тот внезапно предположил, что «почти 40» из 48 оставшихся в Газе заложников уже мертвы.

Оставшихся, счел политик, будет проще освободить в ходе боевой операции по захвату города Газа.

Израильские официальные лица давали другую оценку. Кабинет Нетаньяху считает, что живы около 20 пленных ХАМАС.

Израиль планирует взять полный контроль над городом Газа. Военная операция началась 16 сентября.