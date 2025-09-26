Хакеры взломали важные устройства в правительстве США

Bloomberg: в США из-за кибератаки пострадала критически важная инфраструктура

Хакеры взломали устройства Cisco, используемые в правительстве Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника американского Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Криса Бутеру.

По его словам, в результате кибератаки пострадала критически важная инфраструктура государства. О чем именно идет речь, чиновник уточнять не стал.

«Угроза носит повсеместный характер», — отметил он.

Агентство по кибербезопасности разослало гражданским госслужащим требование выявить все затронутые атакой хакеров устройства.

Ранее стало известно, что международный аэропорт Брюсселя подвергся масштабной кибератаке. Хакеры повредили системы регистрации и посадки пассажиров, из-за этого произошла задержка рейсов.