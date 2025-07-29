Франция подверглась массированной кибератаке в сфере обороны

Днем 29 июля Франция столкнулась с массированной кибератакой и крупнейшей в истории государства утечкой данных в сфере обороны. Об этом сообщил Сlash report .

По информации новостного ресурса, хакеры слили сведения о ядерном оружии, в частности, опубликовали 13 гигабайт данных судостроительной компании Naval Group, которая выпускает французские подлодки и фрегаты.

Злоумышленникам удалось заполучить исходный код боевых систем и программное обеспечения для ядерного оружия подводных лодок.

Ранее стало известно, что Агентство по ядерной безопасности США стало жертвой взлома при атаке на Microsoft. Хакеры взломали устройства, связанные с проектированием национального арсенала ядерного оружия.