Франция подверглась массированной кибератаке в сфере обороны

Днем 29 июля Франция столкнулась с массированной кибератакой и крупнейшей в истории государства утечкой данных в сфере обороны. Об этом сообщил Сlash report.
По информации новостного ресурса, хакеры слили сведения о ядерном оружии, в частности, опубликовали 13 гигабайт данных судостроительной компании Naval Group, которая выпускает французские подлодки и фрегаты.
Злоумышленникам удалось заполучить исходный код боевых систем и программное обеспечения для ядерного оружия подводных лодок.
Ранее стало известно, что Агентство по ядерной безопасности США стало жертвой взлома при атаке на Microsoft. Хакеры взломали устройства, связанные с проектированием национального арсенала ядерного оружия.
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