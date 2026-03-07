Хайфа в огне. Свой ход сделала «Хезболла»

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удар беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Хайфе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Согласно предоставленным данным, атака была совершена группой ударных дронов, принадлежащих «бойцам исламского сопротивления». Целью стал стратегический промышленный объект в портовом городе Хайфа.

Ливанская группировка неоднократно пыталась поразить и другие нефтезаводы в Израиле.

В районе Хайфы вечером в субботу, 7 марта, действительно звучали сирены из-за ракетных обстрелов со стороны Ливана. Газета The Times of Israel писала, что «Хезболла» запустила по Израилю десятки ракет и беспилотников.

По оценке ЦАХАЛ, все ракеты боевиков удалось перехватить. Некоторые из обломков упали на открытой местности.

Израильские медики отчитались об отсутствии пострадавших при обстреле из Ливана.

При этом Армия обороны Израиля предупредила о новом ударе уже из Ирана. Сирены, как ожидается, прозвучат в центральной части еврейского государства. Предположительно, КСИР запустил баллистическую ракету.

«Хезболла» начала атаковать Израиль сразу после старта операции американо-израильской коалиции против Ирана. Тель-Авив ответил массированными ударами по ливанским боевикам.