Гвинейские делегаты попросили Адама Кадырова дать их военным уроки стрельбы | 360°

Мир 12 мая 2024, 03:27 Гвинейские делегаты попросили Адама Кадырова дать их военным уроки стрельбы Глава Чечни: Адама Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских военных Freepik

Читать 360 в

Представители делегации Республики Гвинея-Бисау, прибывшие в Чечню вместе с президентом страны Умару Сиссоку Эмбало, попросили сына главы республики Адама Кадырова преподать уроки стрельбы для них и гвинейских военных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров.

Гвинейская делегация во время визита в республику посетила Мемориальный комплекс Славы в Грозном и Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

Реклама

Профессиональные инструкторы показали гостям приемы тактической стрельбы и рассказали о работе центра. Также их впечатлили навыки владения оружием Адама Кадырова, являющегося куратором РУС.

«Гости попросили его преподать уроки стрельбы для них и военных их страны на территории РУС, а также пригласили для совместных тренировок в Республику Гвинея-Бисау», — написал глава республики.

Член гвинейской делегации Аладже Дина Конте назвал Адама Кадырова своим другом на всю жизнь, добавив, что хотел бы приехать в РУС для прохождения переподготовки с республиканскими военными.

Сын Кадырова получил новое назначение в апреле. По словам главы ЧР, решение приняли по просьбе руководителя РУС Байбетара Вайханова.