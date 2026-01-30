Гутерриш заявил о критической финансовой ситуации в ООН

Организация Объединенных Наций оказалась на грани финансового коллапса из-за нехватки средств и рекордной задолженности государств-членов. Об этом рассказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщило РИА «Новости» .

«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила, чтобы предотвратить надвигающийся финансовый коллапс», — заявил он в письме к странам организации.

Он назвал ситуацию «кафкианским циклом», когда организацию обязывают вернуть деньги, которые она так и не получила из-за неуплаты взносов.

По данным Гутерриша, общая задолженность перед организацией в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов — в два раза больше, чем в предыдущем. ООН попала под двойной удар из-за неуплаты взносов и обязательств по возврату средств.

В своем обращении генсек заявил, что организация не сможет выполнить бюджетную программу на 2026 год, если финансовая ситуация не улучшится.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что президент США Дональд Трамп пытается создать альтернативу ООН через Совета мира.