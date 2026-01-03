Гутерриш счел операцию США в Венесуэле опасным прецедентом

Генсек ООН Антониу Гутерриш встревожен действиями США против Венесуэлы, он назвал случившееся опасным прецедентом, который может иметь серьезные последствия для региона. Об этом сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик, его слова привело РИА «Новости» .

«Генеральный секретарь глубоко встревожен недавней эскалацией в Венесуэле, кульминацией чего стали сегодняшние военные действия Соединенных Штатов в этой стране, которые могут иметь тревожные последствия для региона. Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент», — заявил Дюжаррик.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто обратился к Совету Безопасности ООН с требованием о внеочередном заседании для осуждения преступной агрессии США, которая несет серьезные последствия для мира и стабильности в регионе.

В ночь на 3 января США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы. На фоне атаки американский спецназ проник на базу, где находился президент Николас Мадуро, и задержал его вместе с супругой. Президентскую чету вывезли в Соединенные Штаты на самолете.