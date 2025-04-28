«Гусиная дипломатия»: в Канаде выпустили необычную инструкцию для военных

Ottawa Citizen: Минобороны Канады выпустило инструкцию, как вести себя с гусями

Министерство обороны Канады выпустило инструкцию по «гусиной дипломатии» для сотрудников ведомства. Об этом сообщило издание Ottawa Citizen .

Непрошеные пернатые гости давно заняли штаб-квартиру министерства и агрессивно защищают территорию, которую считают своей. Сотрудникам рекомендовали не трогать и не кормить птиц, а при встрече с ними медленно отступать, смотря им прямо в глаза.

«Если гусь наступает или шипит, поднимите руки, чтобы казаться больше», — говорится в инструкции.

Прошлым летом американские ученые забили тревогу из-за канадских «суперсвиней» — гибридов домашних свиней и евразийских кабанов. По их мнению, одичавшие парнокопытные могут вторгнуться из Канады в США и нанести ущерб четырем штатам на миллионы долларов.