Business Insider: в США могут вторгнуться канадские свиньи и нанести ущерб

Свиньи из Канады могут стать серьезной угрозой для США. Об этом сообщило издание Business Insider .

«Исследователи предупреждают, что канадские „суперсвиньи“ могут вскоре вторгнуться на территорию США и нанести ущерб в миллионы долларов», — сказано в публикации.

По данным журналистов, под угрозой находятся четыре штата. Каких именно — не уточнили.

Так называемые «суперсвиньи» — это что-то среднее между домашней свиньей и евразийским кабаном. Этих животных завезли в Канаду в 1980-х годах в качестве нового экзотического продукта.

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