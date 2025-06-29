Почти 90 человек погибли при ударах Израиля по Газе

За последние сутки в секторе Газа погибли почти 90 человек, в больницы поступили более 360 раненых в результате израильских авиаударов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения палестинского анклава.

«В больницы сектора Газа за последние 24 часа поступили тела 88 погибших (включая два извлеченных из-под завалов тела), а также 365 пострадавших», — указано в релизе.

Несколько пострадавших все еще находятся под завалами и на дорогах, куда не могут добраться бригады скорой помощи и гражданской обороны. Число погибших в результате израильской агрессии увеличилось до 56 500.

После двухмесячного затишья Израиль ночью на 18 марта вновь начал бомбардировки сектора Газа и ограничил поставки гуманитарной помощи. Это привело к острому продовольственному кризису среди палестинцев. При посредничестве США стороны пытаются договориться о новом перемирии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал к заключению соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа, сообщили «Известия». Американский лидер предположил, что перемирие в секторе Газа может наступить через неделю. По его словам, США активно поставляют в анклав деньги и продовольствие.