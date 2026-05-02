Губернатор мексиканского Синалоа покинул пост из-за обвинений в наркоторговле

Губернатор мексиканского штата Синалоа Рубен Роча Мойя временно покинул свой пост на фоне обвинений со стороны США в причастности к наркоторговле. Об этом сообщил телеканал N+ .

Он подал прошение о временном отпуске, пока продолжается расследование. Роча Мойя заявил, что считает обвинения ложными и подчеркнул, что «имеет чистую совесть».

«Выдвинутые против меня обвинения ложны и злонамеренны», — сказал он.

Ранее прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинения против Рочи Мойи и еще ряда высокопоставленных чиновников штата. Их подозревают в участии в схемах, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также в содействии деятельности преступной группы «Лос Чапитос».

В феврале посольство России в Мексике призвало соотечественников отказаться от поездок в штат Халиско из-за беспорядков после убийства лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско».