Губернатор Калифорнии потребовал объяснить нехватку воды для пожарных

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести тщательное независимое расследование инцидента с отсутствием воды в пожарных гидрантах и пустым водохранилищем во время бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров. Об этом сам глава штата написал в соцсети X .

«Мы должны все выяснить, для того, чтобы быть уверенными, что такого больше не случится, и что у нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами», — написал Ньюсом.

Кроме этого к сообщению он прикрепил официальное письмо главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса и директору Los Angeles County Public Works, крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США.

Ранее полиция задержала подозреваемого в поджоге, который мог спровоцировать пожары в Лос-Анджелесе. Поймать возможного злоумышленника помогли местные жители. Окружной прокурор заявил, что если вину подозреваемого докажут, он может оказаться за решеткой пожизненно.