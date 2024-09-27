Губернатор Калифорнии извинился перед афроамериканцами за рабство

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал документ, которым официально принес извинения перед афроамериканцами за вред, нанесенный рабовладением. Об этом сообщила его пресс-служба .

«Калифорния принимает ответственность за роль, которую мы сыграли в распространении, содействии и разрешении института рабства, а также его наследие в виде сохраняющегося расового неравенства», — заявил губернатор.

Исследование Reuters, проведенное в прошлом году, показало, что Джо Байден и все ныне живущие экс-президенты США, кроме одного, напрямую происходят от рабовладельцев.

В мае стало известно, что семья афроамериканца Джорджа Флойда, ставшего символом движения Black Lives Matter, дала согласие на съемки биографического фильма о нем.