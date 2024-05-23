Фильм снимут об убитом полицейскими в США афроамериканце Джордже Флойде

В США снимут биографический фильм об убитом полицейскими афроамериканце Джордже Флойде, который стал символом движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»). Об этом сообщило издание Deadline .

По информации СМИ, семья Флойда дала согласие на съемки. Над фильмом будут работать компании Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions и Night Fox Entertainment. Лента получит название «Джордж Флойд: Папа изменил мир».

Сценарием займется Грегори Андерсон, работавший над фильмами «Ящик Пандоры», «Братство танца» и «Душевный Санта». Он также был продюсером сериалов «Вечная подружка невесты», «Семейный бизнес» и «Блэк Хэмптонс». Вакансия режиссера пока свободна.

Вечером 25 мая 2020 года в Миннеаполисе полицейские жестко задержали Джорджа Флойда, после того как сотрудник магазина заподозрил, что мужчина расплатился за сигареты фальшивой банкнотой. Один из правоохранителей сильно прижал Флойда к асфальту. Позже на суде его обвинили в убийстве по неосторожности.

Гибель Флойда вызвала протесты и беспорядки не только в США, но и еще в нескольких странах. Он стал символом движения BLM, направленного против полицейского произвола и системного расизма.