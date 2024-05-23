Фильм снимут об убитом полицейскими в США афроамериканце Джордже Флойде
Семья афроамериканца Джорджа Флойда дала согласие на съемки биографического кино
В США снимут биографический фильм об убитом полицейскими афроамериканце Джордже Флойде, который стал символом движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих имеют значение»). Об этом сообщило издание Deadline.
По информации СМИ, семья Флойда дала согласие на съемки. Над фильмом будут работать компании Radar Pictures, 8 Queens Film & Media Productions и Night Fox Entertainment. Лента получит название «Джордж Флойд: Папа изменил мир».
Сценарием займется Грегори Андерсон, работавший над фильмами «Ящик Пандоры», «Братство танца» и «Душевный Санта». Он также был продюсером сериалов «Вечная подружка невесты», «Семейный бизнес» и «Блэк Хэмптонс». Вакансия режиссера пока свободна.
Вечером 25 мая 2020 года в Миннеаполисе полицейские жестко задержали Джорджа Флойда, после того как сотрудник магазина заподозрил, что мужчина расплатился за сигареты фальшивой банкнотой. Один из правоохранителей сильно прижал Флойда к асфальту. Позже на суде его обвинили в убийстве по неосторожности.
Гибель Флойда вызвала протесты и беспорядки не только в США, но и еще в нескольких странах. Он стал символом движения BLM, направленного против полицейского произвола и системного расизма.