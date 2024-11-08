Губернатор Калифорнии готов бороться с «незаконными действиями» Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил о готовности штата к борьбе с «незаконными действиями» администрации одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в социальной сети X .

Представитель Демократической партии уточнил, что для защиты от таких действий он уже созвал специальную сессию.

«Мы в Калифорнии готовы бороться. Я созвал чрезвычайную сессию, чтобы защитить штат от всех незаконных действий новой администрации Трампа и укрепить наши правовые ресурсы», — сообщил он.

Ньюсом добавил, что Калифорния откажется отступать и позволять нападать на ее законы и ценности.

«Будь это действия в области климатической повестки, свобода принятия решений в отношении деторождения или основные гражданские права», — заключил губернатор штата.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что выпил водки в честь победы Трампа на выборах.