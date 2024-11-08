Орбан выпил водки в честь победы Трампа

Премьер Венгрии Виктор Орбан выпил водки в честь победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

На саммите Организации тюркских государств Орбан ранее обещал выпить шампанского в случае победы Трампа.

«В честь этой фантастической победы я выпил в Бишкеке водки», — сказал он.

Трамп выиграл выборы, которые состоялись 5 ноября в США. Он стал первым политиком в США с XIX века, кому после четырехлетнего перерыва удалось вернуться в Белый дом.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис признала поражение, а текущий президент страны Джо Байден провел телефонный разговор с Трампом и поздравил его с победой. Предположительно, инаугурация Трампа состоится 20 января.