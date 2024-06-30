Губернатор Измира заявил о возросшем числе жертв и пострадавших от взрыва газа

Число погибших при взрыве газа в кондитерской в турецком Измире возросло до пяти

Фото: Freepik

В турецкой провинции Измир возросло число пострадавших и погибших от взрыва газового баллона в пекарне. Об этом сообщил губернатор Сулейман Эльбан телеканалу TRT Haber.

«Число погибших в результате взрыва возросло до пяти. Медицинскую помощь получают 57 человек», — уточнил он.

Баллон взорвался в кондитерской в городе Торбалы днем 30 июня. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки газа.

Четыре человека погибли на месте. Больше десятка домов, расположенных рядом с пекарней, получили серьезные повреждения. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранители приступили к расследованию и установлению всех обстоятельств случившегося.

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