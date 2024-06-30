Губернатор Измира заявил о возросшем числе жертв и пострадавших от взрыва газа
Число погибших при взрыве газа в кондитерской в турецком Измире возросло до пяти
В турецкой провинции Измир возросло число пострадавших и погибших от взрыва газового баллона в пекарне. Об этом сообщил губернатор Сулейман Эльбан телеканалу TRT Haber.
«Число погибших в результате взрыва возросло до пяти. Медицинскую помощь получают 57 человек», — уточнил он.
Баллон взорвался в кондитерской в городе Торбалы днем 30 июня. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки газа.
Четыре человека погибли на месте. Больше десятка домов, расположенных рядом с пекарней, получили серьезные повреждения. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранители приступили к расследованию и установлению всех обстоятельств случившегося.