Взрыв газа в кондитерской унес жизни четырех жителей Турции

NTV: в Измире из-за взрыва газа четыре человека погибли и 35 пострадали

В турецком городе Торбалы, расположенном в провинции Измир, произошел взрыв газа. В результате ЧП четыре человека погибли, еще 35 пострадали, сообщил телеканал NTV .

Репортеры уточнили, что газовый баллон взорвался в кондитерской, расположенной в жилом доме. Три человека погибли на месте, еще одного медики пытались спасти в больнице, но он скончался. Всех пострадавших увезли в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.

Взрывной волной повредило 11 зданий на улице. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о начале расследования причин ЧП.

Ранее в Ростовской области в доме произошел взрыв газа. В результате один человек получил ожоги, его увезли в больницу.