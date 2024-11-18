Жертвами крушения легкомоторного самолета в Австралии стали 3 человека

В Австралии произошла авиакатастрофа, крушение потерпел легкомоторный самолет. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на ABS News.

Крушение самолета произошло на одном из пастбищ материка вечером в субботу, 16 ноября. Отмечается, что воздушное судно было любительской постройки, и им управлял 20-летний пилот. Кроме него в четырехместном легкомоторном самолете были двое пассажиров, 15 и 16 лет.

По предварительным данным, самолет загорелся от столкновения с землей. Все трое человек, находившихся внутри, погибли.