Грузовик врезался в толпу протестующих в Ереване | 360°

Мир 10 мая 2024, 04:26 Грузовик врезался в толпу протестующих в Ереване Unsplash

Читать 360 в

Полиция задержала водителя грузовика, врезавшегося в толпу протестующих на площади Республики в Ереване. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Республики Армения.

«Из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга инициативы „Тавуш во имя Родины“ на площади Республики в Ереване неизвестный выехал на грузовике „КамАЗ“ навстречу участникам митинга», — говорится в сообщении.

Реклама

Скорость была небольшой, поэтому люди смогли отбежать, жертв и раненых удалось избежать. Затем протестующие окружили грузовик, чтобы водитель не смог убежать до приезда полиции.

В отношении водителя возбудили уголовное дело.

Ранее армянская оппозиция объявила о запуске процедуры импичмента в отношении премьера Никола Пашиняна.

Архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, возглавляющий движение «Тавуш во имя родины», потребовал, чтобы политик сложил с себя полномочия. По его словам, процесс импичмента займет не более нескольких дней, напомнил «ФедералПресс».