Грузовик врезался в толпу протестующих в Ереване | 360°

10 мая 2024, 04:26
Грузовик врезался в толпу протестующих в Ереване
Полиция задержала водителя грузовика, врезавшегося в толпу протестующих на площади Республики в Ереване. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета Республики Армения.
«Из полиции поступило сообщение, что 9 мая во время митинга инициативы „Тавуш во имя Родины“ на площади Республики в Ереване неизвестный выехал на грузовике „КамАЗ“ навстречу участникам митинга», — говорится в сообщении.
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Скорость была небольшой, поэтому люди смогли отбежать, жертв и раненых удалось избежать. Затем протестующие окружили грузовик, чтобы водитель не смог убежать до приезда полиции.
В отношении водителя возбудили уголовное дело.
Ранее армянская оппозиция объявила о запуске процедуры импичмента в отношении премьера Никола Пашиняна.
Архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, возглавляющий движение «Тавуш во имя родины», потребовал, чтобы политик сложил с себя полномочия. По его словам, процесс импичмента займет не более нескольких дней, напомнил «ФедералПресс».
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