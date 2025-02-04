Грузинский парламент отозвал делегацию из ПАСЕ после резолюции
Руководство Грузии отозвало членов своей делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, сообщил официальный сайт «Первого канала Грузинского телевидения».
«Мы ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первоначальным ценностям, которые основаны на уважении к демократии и суверенитету», — отметил председатель парламента.
Он добавил, что принятая ПАСЕ резолюция вызывает сожаление. По его словам, эта попытка бросить тень на парламентские выборы в стране провалилась.
Папуашвили подчеркнул, что власти не распустили делегацию ПАСЕ, а просто отозвали ее членов.
Глава парламентского комитета по внешним связям и член «Грузинской мечты» Николоз Самхарадзе объяснил, что в состав грузинской делегации ПАСЕ входят вице-спикер парламента республики Тея Цулукиани, депутаты Гиви Миканадзе, Мариам Лашхи, Эка Сепашвили, Леван Мачавариани, Рати Ионатамишвили и Звиад Шаламберидзе.
Ранее в Грузии прошли протесты в связи с победой правящей партией на парламентских выборах. Демонстранты в Тбилиси перекрыли проспект Руставели. Они не признали результаты выборов и назвали их сфальсифицированными.