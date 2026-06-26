Грузинские депутаты подрались в парламенте после выступления оппозиции

В парламенте Грузии произошла потасовка после выступления оппозиционного депутата Георгия Шарашидзе, который раскритиковал премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Об этом сообщила газета Ambebi .

Депутат оппозиционной партии «Гахария — За Грузию» во время выступления заявил, что нынешнего главу правительства «не заслуживает даже „Грузинская мечта“». Шарашидзе отметил, что с критикой согласны даже представители правящей партии.

После выступления Шарашидзе между парламентариями началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Ранее российские дипломаты поставили на место главу евродипломатии Каю Каллас, которая назвала Грузию ярким напоминанием о том, что происходит с государством, когда Россия добивается успеха. В МИД РФ указали на тот факт, что Грузия успешно развивается, потому что не следует указке своих «патронов».