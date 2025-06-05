Западные страны недовольны попытками Грузии выйти из-под влияния либерал-глобалистских сил, противоречащих традициям грузинского народа. Об этом сообщила Служба внешней разведки России .

«По поступающей в СВР информации, на Западе раздосадованы стремлением Грузии освободиться из-под навязчивой опеки либерал-глобалистских сил с их чуждыми грузинскому народу ценностями», — заявили в СВР.

Особенно западных лидеров возмущает, что Грузия, которая при бывшем президенте Михаиле Саакашвили была «локомотивом демократизации», теперь сворачивает на «авторитарный путь», ставя в приоритет национальные интересы.

По данным разведки, Великобритания собирается сильно увеличить финансирование оппозиционных грузинских НПО, чтобы усилить их борьбу против действующего правительства.

Для этого Британия подобрала около 100 молодежных объединений, феминистских движений и структур ЛГБТ-сообщества*. Так британская сторона намеревается «встряхнуть» грузинскую оппозицию.

Ранее в Грузии вступил в силу закон об иноагентах. Он стал точным аналогом правовой инициативы FARA, принятой в США.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.