Ираклия Кобахидзе утвердили премьер-министром Грузии

Премьер-министром Грузии стал Ираклий Кобахидзе. Его кандидатуру утвердил парламент страны большинством голосов, трансляцию вели на сайте высшего законодательного органа страны.

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, 84 парламентария поддержали Кобахидзе. Против никто не проголосовал.

На брифинге в администрации правительства утвержденный премьер заявил о кадровых изменениях в руководстве страны.

«У нас есть определенные изменения в составе правительства, которые касаются министерств иностранных дел, юстиции, охраны окружающей среды и сельского хозяйства», — сказал он.

На пост главы МИД Кобахидзе выдвинул кандидатуру Маки Бочоришвили, отметив его 20-летнюю дипломатическую карьеру.

Ранее в Грузии утвердили дату президентских выборов — 14 декабря. По словам Шалвы Папуашвили, в этом случае инаугурация нового главы государства пройдет 29 декабря.