Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию

Грузинская топливная компания Repsol перестала поставлять бензин в Абхазию. Об этом сообщило издание Business Media.

Причиной решения Repsol назвали якобы негативную реакцию оппозиционных партий и значительной части общественности, недовольных поставками бензина «сепаратистскому режиму».

Бывший глава Национального банка Грузии Роман Гоциридзе провел расследование и обвинил правительство Ираклия Кобахидзе в нарушении Налогового кодекса. Оппозиция потребовала от прокуратуры возбудить уголовные дела против руководителей Repsol и посредника Solidus.

Всего в рамках этой схемы в Абхазию через Solidus успели завезти около 400 тонн бензина. Глава компании Георгий Арвеладзе отмечал, что делал это «во имя грузино-абхазского примирения» и для помощи небольшим АЗС в республике.

Ранее правительство России временно разрешило импорт бензина Евро-2 и Евро-3 за рубеж.