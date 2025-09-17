Грузия полностью выплатила многолетний долг перед Россией

Грузинская сторона полностью выплатила долг перед Россией, который числился за ней многие годы. Об этом свидетельствуют данные Минфина Грузии, которые проанализировал ТАСС .

Согласно информации на конец августа, впервые в графе, где указана сумма госдолга перед Россией, стоит прочерк. Предыдущие месяцы сумма оставалась на уровне 3,997 миллиона долларов.

Последнее изменение показателя зафиксировали по итогам февраля 2025 года, когда задолженность Грузии перед Россией сократилась в два раза. До этого сумма уменьшилась в полтора раза в августе 2024-го.

Общий размер госдолга Грузии составил 1,56 миллиарда долларов, где на Россию приходилось 159,6 миллиона. На сегодняшний день госдолг республики достигает 9,09 миллиарда долларов.

Ранее в Грузии арестовали главу Минобороны Джуаншера Бурчулдазе. Его отправили под стражу за превышение служебных полномочий и легализацию незаконных доходов.