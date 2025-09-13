Экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе арестовали

Суд отправил под стражу бывшего главу Минобороны Грузии Джуаншера Бурчулдазе. Об этом сообщил телеканал «Рустави 2» .

Экс-министра арестовали за превышение служебных полномочий и легализацию незаконных доходов. Его приговорили к тюремному заключению в качестве меры пресечения.

По версии следствия, Бурчулдазе легализовал более полумиллиона лари (свыше 1,5 миллиона рублей) незаконных доходов. Он искусственно завысил цену магнитно-резонансного томографа и присвоил себе деньги.

В январе экс-министр купил дом в Испании за 544 тысячи евро.

«Чтобы скрыть источник незаконного имущества, он заключил фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости в Цхнети», — отметил телеканал.

