Грузия отказалась вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии

Правительство Грузии не будет вводить ответные санкции против Литвы и Эстонии. Об этом сообщил Первый канал грузинского телевидения.
«Власти Грузии имеют право и возможность противостоять антигрузинскому решению правительств Литвы и Эстонии. Однако из уважения к литовскому и эстонскому народам мы не считаем целесообразным идти на такой шаг», — процитировал канал пресс-службу правительства страны.
Также в Тбилиси заявили, что литовские и эстонские власти обладают наименьшим суверенитетом среди стран Евросоюза и действуют «по диктату иностранных администраций», при этом с народами этих стран никакой ссоры у грузин нет.
Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал решение действующей администрации США ввести санкции непонятным и бессмысленным. Он отметил, что Белый дом тем самым портит отношения с важным партнером.
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