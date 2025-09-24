Известный российский блогер американского происхождения Патрик Ланкастер не смог попасть в Грузию, куда он хотел въехать через сухопутную границу. Об этом блогер рассказал РИА «Новости».

«Только что мне отказали во въезде в Грузию. Официально. Ждали четыре часа их решения, но нам отказали», — подчеркнул Ланкастер.

По его словам, причину недопуска не объяснили. Он назвал случившееся нарушением свободы слова и печати.

Грузия отказала во въезде из-за журналистской работы, считает Патрик. Целью поездки блогера было освещение ситуации в Грузии и Армении.

В 2024 году Ланкастер рассказал о ситуации в восточной части Украины. Блогер отметил, что многие жители ждут прихода российских войск.